Coronavirus, a Milano il Consiglio comunale è a porte chiuse

A causa delle recenti disposizioni precauzionali per tamponare il diffondersi del Coronavirus, oggi il Consiglio Comunale si svolgerà a porte chiuse. Per seguire in diretta i lavori è possibile però collegarsi al sito istituzionale del Comune di Milano (www.comune.milano.it) ed entrare nell’area dedicata all'Aula, evidenziata da un apposito banner, cliccando poi su ‘Videoconsiglio’. Questi i link utili:

Link ai lavori del Consiglio comunale: www.comune.milano.it/comune/palazzo-marino/il-consiglio-comunale-di-milano/i-lavori-del-consiglio

Link al Videoconsiglio: http://milano.videoassemblea.it/