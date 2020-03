Coronavirus, Aler Milano sospende le attività di sportello fino al 3 aprile

Coronavirus, Aler Milano sospende le attività di sportello fino al 3 aprile. Questa la nota: "Considerata l’evoluzione del Coronavirus/Covid-19 e gli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento a quello dell’8 marzo 2020, Aler Milano, l’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale pubblica della Città metropolitana di Milano, ha deciso di sospendere le attività di sportello fino al 3 aprile.

L’Azienda resterà comunque aperta con un sistema di turnazione del personale, riducendo al minimo le presenze, per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza. Allo stesso tempo, questa modalità permetterà di mantenere i livelli essenziali di servizio a garanzia di urgenze e di prestazioni non rimandabili - gli interventi tecnici urgenti, le squadre di pronto intervento.

Centralino (dal lunedì al giovedì 8.30–13.00 e 14.00-16.40 e venerdì 8.30-13.00): 02.73921

Call Center per le emergenze (24 ore su 24, 7 giorni su 7): 840.021.212

Call center per il riscaldamento (24 ore su 24, 7 giorni su7): 800. 523.456

Pronto Intervento abusivismo (24 ore su 24, 7 giorni su7): 02.7392.2692

Sito web: www.aler.mi.it

In questo momento l’attività prevalente che impegna Aler e gli inquilini è rappresentata dall’Anagrafe dell’utenza. Per escludere il rischio l’assembramento degli utenti ed evitare agli stessi cittadini inutili spostamenti, Aler Milano garantisce il servizio di Anagrafe OnLine. La modalità online di aggiornamento dei dati economico-patrimoniali, finalizzato alla presentazione dell’Anagrafe, rappresenta uno strumento moderno di gestione, che segue le linee dell’ormai collaudato sistema bancario di svolgimento autonomo delle attività da remoto, che l’Azienda continuerà a sviluppare e potenziare.

Ha commentato l’Assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini: “In questo momento così complesso e drammatico trovare risposte e soluzioni alternative diventa fondamentale per non fermarsi, il metodo online e il contatto telefonico permetteranno di non sospendere l’importante attività di anagrafe dell’utenza, fondamentale per Aler ma soprattutto per tutte le famiglie che abitano nelle case di edilizia residenziale pubblica”.

Ha dichiarato il Presidente di Aler, Angelo Sala: “Nell’attuale emergenza sanitaria si è reso necessario ridurre al minimo i contatti tra i dipendenti, i con i cittadini e con le imprese, oltre che gli spostamenti, per rispondere alle indicazioni delle autorità, nella prioritaria tutela della salute di tutti. Allo stesso tempo, con la turnazione e il potenziamento degli strumenti on line saremo in grado di non fermarci e proseguire a garantire la continuità dei servizi che, seppure ridotti, sono sempre assicurati”.