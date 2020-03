Coronavirus: AMSA, partono le attività di sanificazione delle vie di Milano

Amsa, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, ha previsto fino al 3 aprile attività straordinarie di sanificazione delle principali vie e piazze di Milano. Le squadre Amsa utilizzeranno gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari, impiegando per la sanificazione un liquido igienizzante diluito con l’acqua. Di seguito l’elenco degli interventi previsti nella giornata di venerdì 13 marzo: piazza Duca d'Aosta, via Vittor Pisani, piazza 4 Novembre, via Sammartini, via Ferrante Aporti, via Ascanio Sforza, via Castelvetro, piazza XXIV Maggio, via Larga, piazza Beccaria e Fontana, via Palatucci, viale Famagosta, viale Cassala, piazzale delle Milizie, via Giambellino, via Lorenteggio, piazza Gramsci, e piazza Sempione. I servizi di raccolta differenziata porta a porta sono regolari e vengono effettuati nei consueti orari e giorni del calendario di raccolta.