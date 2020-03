Coronavirus, Amsa: stop raccolta differenziata per positivi o in quarantena

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Amsa sta mettendo in campo ogni energia, grazie alla professionalità e alla dedizione del personale, per garantire alla città di Milano e agli altri Comuni serviti nell’Area Metropolitana Milanese i regolari servizi di raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento delle strade, in una situazione di emergenza nazionale che richiede quotidianamente un notevole sforzo organizzativo. Tutti i servizi di raccolta differenziata porta a porta sono regolari e vengono effettuati nei consueti orari e giorni del calendario di raccolta, così come il servizio di prenotazione e ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti su strada. Ai cittadini viene richiesto di continuare a seguire le consuete modalità di raccolta differenziata,separando correttamente i rifiuti (organico, carta e cartone, vetro, plastica e metalli), con l’accortezza di utilizzare per i rifiuti indifferenziati almeno due sacchetti uno dentro l’altro.

Recita la nota: "Ricordiamo che fazzoletti, mascherine e guanti monouso vanno gettali nel sacco dei rifiuti indifferenziati. I cittadini positivi al tampone per il coronavirus o in quarantena non devono effettuare la raccolta differenziata. Secondo quanto previsto dall'Istituto Superiore della Sanità le persone positive o in quarantena possono conferire tutti i rifiuti domestici - senza separazione delle diverse frazioni e compresi fazzoletti, mascherine e guanti - nel sacco trasparente dell'indifferenziato. È necessario utilizzare almeno due sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata nella propria abitazione. Prima di essere gettati i sacchetti vanno sigillati, senza schiacciarli con le mani, utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo ed indossando guanti monouso. Al termine delle operazioni si raccomanda di lavare con cura le mani. Infine gli animali da compagnia non devono poter accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti. Continuano gli interventi di sanificazione di Amsa, come richiesto dall’Amministrazione Comunale di Milano. Da venerdì 13 a lunedì 17 marzo le squadre Amsa hanno percorso circa 400 km di strade, effettuando il lavaggio di oltre 700 vie e piazze di Milano. Gli automezzi dedicati al servizio impiegano per la sanificazione un igienizzante, ipoclorito di sodio in soluzione acquosa. Le attività andranno avanti almeno fino al 3 aprile, l’elenco delle vie settimanalmente interessate è in continuo aggiornamento sul sito web di Amsa www.amsa.it"