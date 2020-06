Rsa: marzo-aprile morti quadruplicati. I parenti delle vittime dal prefetto



L'eccesso dei decessi nelle Rsa del territorio dell'Ats Milano Citta' metropolitana dal primo gennaio al 30 aprile 2020 (circa 2.600 in piu' rispetto alla media del triennio 2016-2019) "e' stato localizzato quasi esclusivamente tra marzo e aprile". Lo ha spiegato Antonio Russo, responsabile dell'unita' di epidemiologia dell'Ats Milano Citta' metropolitana nel corso di una conferenza stampa.



In particolare nel primo quadrimestre 2016-19 erano morti 2.180 ospiti della case di cure mentre nello stesso periodo del 2020 i decessi sono stati 4.754, con una differenza del 118 per cento. Nel solo mese di aprile invece la differenza e' stata del 366 per cento (462 morti ad aprile 2016-19 vs. 2.153 ad aprile 2020). "L'incremento di rischio complessivo dal 1° gennaio al 30 aprile - si legge nello studio - e' stato di 2 volte, mentre nel periodo dal 1 marzo al 30 aprile (dove si e' anche concentrato l'eccesso di rischio nella popolazione generale) l'incremento del rischio di decedere nel 2020 arriva a circa 4 volte rispetto alla mortalita' di riferimento 2016-2019".

Rsa: domani Comitato vittime Trivulzio da Prefetto Milano



Il Comitato Verita' e giustizia per le vittime del Trivulzio sara' ricevuto domani pomeriggio dal Prefetto di Milano, Renato Saccone, in Prefettura. Nel corso dell'incontro, informa una nota, il Comitato illustrera' al Prefetto la grave situazione che vede protagonista il Pio Albergo Trivulzio e in particolare l'impossibilita', tutt'ora esistente, di poter incontrare i propri cari. Al termine dell'incontro e' previsto un incontro con la stampa.