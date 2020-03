Coronavirus, Bergamo: Gori chiude wi-fi comunale, provocava assembramenti

"Nuova necessaria chiusura: oggi tocca al Wi-FI comunale, gratuito e disponibile in tutti i quartieri della città, nelle piazze e nei giardini. Abbiamo dovuto spegnerlo perché si formavano capannelli di persone in prossimità degli hot spot che ripetono il segnale", ha annunciato su Fb il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. "Come diavolo dobbiamo spiegarlo che bisogna stare a casa ed evitare tutti i contatti sociali non essenziali??!! Il servizio - aggiunge Gori - resta attivo in tutti gli spazi interni, a partire dagli uffici del Comune, e dalle scuole, in questo caso per sostenere le iniziative di insegnamento a distanza".

Lo stesso sindaco di Bergamo, sepre suoi social, ha ringraziato Conte per gli aiuti ricevuti e ha annunciato l'arrivo di 27 medici all'Ospedale di Bergamo: "Si sono concretizzati gli aiuti promessi ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: oggi al Papa Giovanni XXIII hanno preso servizio 27 medici e 4 infermieri militari, a supporto del nostro personale. Grazie".