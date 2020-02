Coronavirus, bloccato a Lione bus proveniente da Milano

Un pullman Flixbus in arrivo da Milano e' stato bloccato a Lione, in Francia. Lo riferisce Le Parisien. A bordo del mezzo, arrivato intorno alle 7, c'era una persona sospettata di essere contagiata dal coronavirus. L'Agenzia sanitaria regionale ha effettuato i primi controlli sul pullman vietando ai passeggeri di scendere. Uno degli autisti del Flixbus, di nazionalità italiana, secondo quanto riferiscono i media francesi, "ha avuto una forte tosse ed è stato evacuato in ambulanza in modo da effettuare delle analisi". Il pullman aveva fatto tappa a Torino e Grenoble. L'uomo è stato caricato in ambulanza e ricoverato in ospedale per effettuare le necessarie analisi dopo i sospetti di coronavirus: e' quanto scrive LyonMag. Con lui, aggiunge la stampa francese, sarebbe stato ricoverato anche un passeggero, anch'egli affetto da sintomi di influenza, anche se meno marcati.