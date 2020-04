Coronavirus, calano i ricoverati in Lombardia. Casi positivi nel Milanese +284

Al 29 aprile in Lombardia si registrano 75.134 casi covid positivi (786 in più di ieri). In terapia intensiva ci sono 634 pazienti (-21), i decessi sono 13.679 (+104), i ricoverati non in terapia intensiva sono 7120 (-160), i dimessi salgono a 50.347 (+864). I tamponi effettuati in totale raggiungono quota 365.895 (+14.472). I dati per provincia: MI 19.121 (+284) di cui a Milano città 8.102 (+86), BG 11.291 (+95), BS 12.806 (+115), CO 3.207 (+53), CR 6.023 (+30), LC 2.265 (+17), LO 2.959 (+12), MN 3.156 (+25), MB 4.674 (+37), PV 4.280 (+52), SO 1.143 (+2), VA 2.619 (+51). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. ( SCARICA QUI I DATI ELABORATI DAL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA )

"Oggi la Regione Veneto - spiega il consigliere Astuti - ha comunicato che arriverà a eseguire 30’000 tamponi al giorno. Qual è l’obiettivo che si pone la Regione Lombardia? Lo chiediamo da settimane, ma non abbiamo ancora risposte. Viste dimensioni e il livello di contagio, dovrebbero essere almeno il doppio di quelli previsti in Veneto.Si continuano a riscontrare notevoli ritardi nella comunicazione degli esiti dei tamponi: passare più di dieci giorni in attesa dell’esito mette in difficoltà gli operatori sanitari, le aziende, le famiglie..."

"È urgente - prosegue Astuti - definire al più presto il sistema di mappatura del contagio combinando nell’opportuna sinergia i test basati sui tamponi rino-faringei con i test sierologici in funzione della strategia di riapertura che non dovrà essere rimandata più di quanto strettamente necessario."

QUI LA DASHBOARD COI DATI INTERATTIVI