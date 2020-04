Milano

Sabato, 4 aprile 2020 - 13:47:00 Coronavirus, connessi o no? Guida alla quarantena per i genitori Giovani e internet: gli educatori di Pepita hanno realizzato e messo a disposizione gratuitamente una guida per i genitori ai tempi della quarantena

Coronavirus, connessi o no? Guida alla quarantena per i genitori Com’è vivere tutto il giorno insieme ai nostri figli, divisi tra lavoro e vita personale? Dov’è il confine? Il confine è nell’arte dell’educare. Il confine è nella conoscenza e nel dialogo. E il rispetto? Nasce dalle regole che abbiamo condiviso. Gli educatori della cooperativa sociale Pepita hanno messo a punto una guida, distribuita gratuitamente, per far comprendere il mondo della Rete dove vivono i loro figli. QUI IL LINK Questa l'introduzione: "Cosa è successo il 21 febbraio? È una data che ricorderemo perché ha drasticamente cambiato il nostro quotidiano e ha inaspettatamente scritto una pagina di storia della nostra nazione. Ciò che fino a pochi giorni prima sentivamo come lontano da noi e confinato, è diventato velocemente presente, concreto e globale. Il Covid-19 ci ha gradualmente costretti a rivedere le nostre abitudini. Sottostimato all’inizio da adulti e ragazzi quasi come una piacevole e inaspettata pausa in una vita troppo frenetica, è diventato col passare dei giorni un tema misto a paura, preoccupazione, sconforto e incertezza. A fronte di questa emergenza che ha sconvolto ritmi, relazioni familiari, scolastiche e lavorative, la tecnologia ha assunto un ruolo cruciale nella didattica, nell’informazione e nella sfera sociale. Pepita e Fondazione Carolina Onlus impegnate al fianco di genitori, educatori, docenti e allenatori nella promozione del benessere dei ragazzi, hanno sentito più che mai urgente il dovere di accompagnare, sostenere e informare l’intera comunità educante" La guida è comporta da 41 pagine in 5 capitoli per raccontare ciò che è importante conoscere della vita dei propri figli online: · i luoghi online che frequentano i figli · i rischi che possono incontrare · “guidano una ferrari, ma senza patente”: come porsi con loro · conoscere la normativa italiana e le leggi che tutelano la vita online · strumenti di protezione online L’esortazione è di utilizzare questo tempo sospeso per studiare e capire il mondo online dei nostri figli. La trasformazione digitale che attendevamo è avvenuta all’improvviso, da un giorno all’altro. Ora non è possibile starne fuori.