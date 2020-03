Coronavirus, Delpini prega nei cimiteri milanesi per i defunti

Su invio della Cei, che ha proposta ai vescovi di recarsi nei cimiteri della propria Diocesi per "affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia" da Covid-19, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, si e' recato questa mattina nei cimiteri Maggiore, Lambrate e Greco. Al cimitero Maggiore Delpini ha sostato brevemente in preghiera, tracciando un segno di benedizione per tutti i defunti a causa del coronavirus, ed e' stato anche accompagnato dall'assessore ai Servizi civici di Milano, Roberta Cocco. Al cimitero di Lambrate, l'arcivescovo ha portato la benedizione ai feretri in attesa di cremazione, prima di concludere la mattinata al piccolo cimitero di Greco.