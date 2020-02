Coronavirus: Duomo, da lunedì nuovi orari e ingressi programmati

Nuovi orari di apertura con ingressi programmati per i turisti a partire da lunedi': e' quanto comunica la Veneranda Fabbrica del Duomo in una nota ufficiale. "Il Duomo di Milano e' sempre rimasto aperto anche in questi giorni per la preghiera personale. Da lunedi' 2 marzo, come annunciato da Regione Lombardia, la Cattedrale riaprira' anche alle visite turistiche. Un segno di ripresa e di ritorno alla quotidianita' che abbiamo condiviso con le autorita' regionali e con l'Arcidiocesi di Milano, coerentemente con lo spirito della Veneranda Fabbrica di incontro e sintesi tra societa' civile e vita religiosa", si legge nella nota. Queste, nel dettaglio, le disposizioni: il Complesso Monumentale del Duomo di Milano (Duomo, terrazze, area archeologica, Museo del Duomo e Chiesa di San Gottardo in Corte) riaprira' alle visite turistiche da lunedi' 2 marzo 2020, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.10) con accessi programmati e organizzati per evitare assembramenti di persone. L'acquisto dei biglietti d'accesso sara' possibile sia online sia presso le consuete biglietterie fisiche, i cui ingressi saranno analogamente organizzati. L'accesso alle Terrazze sara' possibile soltanto con salita a piedi, non con gli ascensori.

"Gli ingressi saranno scaglionati - aggiunge l'informativa - al fine di garantire un flusso scorrevole al Complesso Monumentale, nell'ottica di evitare assembramenti di persone, anche tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite in loco dagli addetti". Per quanto riguarda le messe che interessano il Duomo cosi' come tutte le chiese dell'Arcidiocesi di Milano "si rimanda a specifiche comunicazioni in merito da parte dell'Arcidiocesi. Fino ad allora, proseguira' regolarmente l'apertura dell'area riservata alla preghiera, tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 18.00". "Il mio ringraziamento e quello dell'Arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo va al Presidente Attilio Fontana e all'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera per il proficuo dialogo di questi giorni", ha dichiarato il Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri. Al termine del documento si precisa che le "disposizioni proseguiranno fino a nuove deliberazioni".