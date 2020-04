Coronavirus: Fontana, 3 mld di investimenti per rilancio della Lombardia

"Oggi pomeriggio porteremo in giunta una proposta di legge veramente rivoluzionaria. Noi per dare un aiuto concreto alla ripresa metteremo a disposizione 3 miliardi. Cifre vere che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti", ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una diretta facebook. Di questi 3 miliardi, 400 milioni di euro saranno disponibili "da subito" per investimenti in opere pubbliche a disposizione di Comuni e Province quest'anno. "Una somma di 10 milioni di euro a favore di quelle aziende che intendano riconvertirsi per produrre dispositivi sanitari che tanto ci sono mancati in questi mesi", ha annunciato il governatore. All'interno del piano di investimenti "c'e' la decisione altrettanto importante di mettere a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari. Saranno 82 milioni", ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia. "L'abbiamo inserito in questo progetto di legge, perche' in attesa che il governo ci autorizzi questi versamenti, noi iniziamo a portarci avanti", ha concluso il governatore.