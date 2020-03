Milano, il prefetto schiera i soldati. Fontana: Militari? Mattarella concorda

"Questa mattina mi ha telefonato il Presidente della Repubblica esprimendo, ancora una volta, alla Lombardia la vicinanza e la solidarietà dell'intero Paese", ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Durante il colloquio - prosegue il governatore Fontana - ho rinnovato al Presidente Mattarella la necessità di utilizzare l'Esercito a supporto delle Forze dell'ordine per rendere più serrata e stringente la rete dei controlli mirati al rispetto delle regole. Mi sembra di poter dire che il Presidente Mattarella abbia condiviso la mia richiesta diretta al bene e alla tutela della salute della collettività".

Ed è di questa mattina la notizia che con la rimodulazione dei servizi, decisa stamane in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la presenza degli Assessori Regionali Riccardo De Corato e Pietro Foroni, secondo le indicazioni del Ministro dell’Interno, 114 unità di militari dell’Esercito di Strade Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. A comunicarlo è la Prefettura di Milano. 34 unità sono già operative per il controllo dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie. Da domani partiranno i nuovi servizi, insieme al potenziamento dei controlli da parte di tutte le forze di polizia. I servizi aggiuntivi si distribuiranno nella Città Metropolitana tenendo conto dei flussi di movimenti rilevati in questi giorni, delle segnalazioni pervenute dai sindaci e della incidenza territoriale del contagio. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 11.944 controlli, 353 persone e 6 titolari di esercizi commerciali denunciati. Quattro gli esercizi chiusi con sanzione amministrativa.

Idranti della Polizia di Stato per sanificare le strade di Milano

Da oggi la Polizia di Stato impieghera' alcuni mezzi in dotazione al III Reparto Mobile di Milano per contribuire ai servizi di sanificazione delle vie della citta', gia' in atto a cura di Amsa, la societa' del Gruppo A2A che si occupa dei servizi ambientali nel Comune di Milano. In particolare, verra' impiegato il veicolo speciale "idrante", il BAI ARV 8500S, in dotazione ai Reparti Mobili della Polizia di Stato, che detiene una capienza di 8000 litri di acqua. Lo stesso sara' operativo dalle ore 15 odierne in via Melchiorre Gioia. L'impiego proseguira' anche la prossima settimana, dal lunedi' al venerdi', sempre di pomeriggio, in altre vie di Milano indicate da Amsa, che provvedera' a fornire l'igienizzante, ipoclorito di sodio in soluzione acquosa. L'iniziativa e' finalizzata a promuovere - dice un comunicato della Polizia di Stato - un servizio di pubblica utilita' in un momento di particolare esigenza che riguarda il capoluogo lombardo e vedra' il veicolo "idrante" operare a pressione ridotta e con le sole bocchette anteriori. Di norma, il veicolo speciale "idrante" e' impiegato nei contesti di ordine pubblico di particolare ed eccezionale rilievo. Il suo utilizzo nei servizi di ordine pubblico puo' contribuire al contrasto di situazione connotate da elevata criticita', ovvero a fronteggiare efficacemente contesti di grave turbativa e respingere azioni violente