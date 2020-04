Coronavirus, Fontana: anche oggi i dati migliorano



"E' una giornata bellissima, meteorologicamente , ma e' bellissima perche' i numeri anche oggi stanno migliorando". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana in attesa sulla pista dell'aeroporto militare di Linate dei 70 medici "che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia". I medici sono accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della protezione civile Angelo Borrelli .



"Noi stiamo faticosamente cercando di vincere una battaglia, ma siamo ancora nel pieno della battaglia" contro il coronavirus. E' quanto ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana, in collegamento con 7 Gold. "La gente deve capire che non abbiamo ancora ottenuto alcun risultato se non quello di rallentare questa epidemia e rendere meno opprimente la pressione sul sistema sanitario. Questo lo stiamo facendo insieme all'impegno di tutti, delle persone che vorrebbero uscire a divertirsi e invece devono stare in casa. E' l'unico mezzo, lo dicono i numeri" ha detto Fontana. "Fino a qualche settimana fa - ha aggiunto - eravamo in una situazione in cui i nostri ospedali quasi non riuscivano piu' a ricevere gli ammalati. Adesso la situazione e' piu' tranquilla ma dobbiamo concludere questa fase, dobbiamo arrivare ad avere contagi zero".