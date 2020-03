Coronavirus, Fontana con Sala: "A Milano ancora più rigore"

Coronavirus in Lombardia, il governatore Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti. In particolare sulla realizzazione di un ospedale in zona Fiera: "Credo ci sia stata una notevole accelerazione su tutto. Io continuo a essere ottimista nella possibilità di realizzazione. Stiamo aspettando il reperimento degli ultimi respiratori - ha aggiunto - Speriamo in bene".

"E' giusto quello che dice il sindaco Sala. Milano ha bisogno di ancora più rigore: le dimensioni e tante persone in una zona piccola rischiano di portare a conseguenze gravi, anche io mi associo al sindaco", ha aggiunto Fontana. Che ritiene che un cambiamento di rotta ci sara' "quando si vedra' l'efficacia delle misure. Io penso si iniziera' a vedere i cambiamenti giovedi', dopo una settimana e qualche giorno dall'inizio dei provvedimenti. I comportamenti sono un po' cambiati, non ancora in modo sufficiente". "Non si puo' ancora mollare l'attenzione e non si deve ancora tornare alla vita normale"."Siamo nel pieno dell'emergenza, bisogna essere sempre piu' rigorosi. Anzi il rigore va implementato: non bisogna fare i furbi o usare la scusa di fare la spesa se non se ne ha bisogno, per fare una passeggiatina" ha rimproverato Fontana. Che ha aggiunto un ulteriore richiamo: "State a casa, rigorosamente", visto che a suo avviso il rispetto delle regole di contenimento "non e' ancora sufficiente: mi lascia perplesso il fatto che dopo tre giorni si seguano in modo un po' piu' lasco".