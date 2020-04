Coronavirus, Fontana: da mercoledì via libera a mercati scoperti in Lombardia



"L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto: via libera ai mercati scoperti nei comuni lombardi, da mercoledi' 29 aprile. Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con regole precise per garantire la sicurezza di tutti. E' un altro passo verso la 'nuova normalità'". Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Coronavirus: Fontana, Lombardia dati incoraggianti, verso libertà



Rispetto ai dati di ieri Fontana ha detto come si tratti di numeri "veramente incoraggianti: "Finalmente - prosegue Fontana - le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorra' dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo". "Gradualmente e - conclude il governatore - adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla liberta', un po' diversa da quella di prima, almeno per un po' di tempo, ma pur sempre liberta'".