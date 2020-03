Coronavirus, Fontana: dimessa collaboratrice, mercoledì confronto con Conte

“La mia collaboratrice, come numerosi altri pazienti lombardi, è guarita e sta per essere dimessa. Una buona notizia a conferma che i nostri sforzi stanno producendo risultati positivi. Mercoledì, poi, ho in programma una video conferenza con il premier Conte per fare il punto della situazione, mentre oggi ho avuto un colloquio telefonico con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che mi ha annunciato una visita nei prossimi giorni in Lombardia”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa effettuata da tutti i partecipanti in videoconferenza per fare il punto sulla ‘situazione Coronavirus’ in Lombardia.

All’incontro erano presenti anche il vicepresidente Fabrizio Sala e gli assessori Giulio Gallera (Welfare) e Davide Caparini (Bilancio). "Oggi per affrontare in modo concreto l’emergenza Coronavirus - ha proseguito il presidente - nella seduta di Giunta abbiamo stanziato 40 milioni di euro per acquistare macchinari e migliorare i nostri reparti di rianimazione e 10 milioni per l’assunzione di nuovi medici e nuovi infermieri”.

Fontana ha poi rimarcato “gli apprezzamenti espressi dal segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo per la trasparenza con cui si sta trattando la vicenda e dall'Oms per quanto fatto dalla Lombardia per affrontare l’emergenza”. Infine, ancora una volta il governatore ha rivolto un “sentito ringraziamento a medici, infermieri e personale della tecnico della Regione che stanno facendo miracoli, impegnandosi oltre ogni umana immaginazione”.

Di seguito gli aggiornamenti relativi alla giornata odierna comunicati dall’assessore Gallera:

- I contagiati sono 1254, così suddivisi per provincia:

BG 243

BS 60

CO 2

CR 223

LC 3

LO 384

MB 8

MI 58 di cui 28 a Milano città

MN 5

PV 83

SO 3

VA 4

In verifica 178

- le persone ricoverate sono 478

- quelle ricoverate in terapia intensiva 127

- 139 le persone dimesse

- 38 i deceduti

- 472 i positivi asintomatici