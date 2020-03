Coronavirus, Fontana: "Impegno per l'informazione. Trasparenza prima di tutto"

Con 109 comunicati (una media di circa 8 al giorno), almeno una conferenza stampa quotidiana e costanti aggiornamenti, anche in diretta, sui profili Facebook, Instagaram, Twitter e Youtube, Regione Lombardia, attraverso la propria agenzia di stampa 'Lombardia Notizie' informa quotidianamente sull'evolversi della situazione in Lombardia. Un impegno a tutto campo che, oltre ad aggiornare gli operatori della stampa, radio e tv (nazionali e internazionali) punta anche ad informare la popolazione grazie al sito internet www.lombardianotizie.online (732.000 'impression' e 327 pagine con prime 'impression' nella ricerca su Google) e collegato direttamente ai vari profili social." Anche in questo ambito - ha commentato il presidente Attilio Fontana - abbiamo mantenuto l'unica via percorribile, quella dell'assoluta trasparenza. In un mondo in cui fake news, polemiche pretestuose e interventi di 'sciacalli' sono all'ordine del giorno, noi forniamo un'informazione corretta e corrispondente alla realta'".