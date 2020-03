Coronavirus, Fontana prende Bertolaso. E la Lombardia produce mascherine

Fontana ha deciso di prendere Guido Bertolaso come consulente per affrontare l'emergenza Coronavirus

IL COMUNICATO UFFICIALE/ Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto al dottor Guido Bertolaso di affiancarlo come consulente personale per la realizzazione delprogetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l'incarico per i quale ricevera' uncompenso simbolico pari ad un euro.



Coronavirus, Bertolaso: non potevo dire di no

Guido Bertolaso in una nota dopo la nomina a consulente del presidente della Lombardia Fontana ha commentato: "Come potevo non aderire alle richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita e' stata dedicata ad aiutare chi e' in difficolta' e a servire il mio paese?".

DAVIDE CAPARINI - "Ad oggi abbiamo acquistato 21 milioni di mascherine chirurgiche, FF2p e FF3p - ha detto l'assessore Caparini - e, di queste, ne sono state consegnate 1 milione e 803 mila; una quota importante arriverà entro la fine del mese". "L'obiettivo - ha proseguito - è quello di dotare tutti di mascherine professionali. Stiamo lavorando affinché farmacie e supermercati (le strutture aperte) possano averle. Siamo la capitale dell'aerospaziale, dell'automazione e del settore farmaceutico: saremo ben in grado di realizzare mascherine di qualità. Grazie al ministro Speranza è stata firmata una nuova circolare per produrre questi dispositivi anche in Italia con i requisiti necessari. Il Politecnico di Milano sta facendo un lavoro meraviglioso per certificare la qualità dei Dispositivi di Protezione Individuale da produrre in Italia". Rispondendo ad una domanda sull'inadeguatezza delle mascherine ricevute dalla Protezione Civile nazionale l'assessore Caparini ha ribadito: "Lo abbiamo fatto presente a Roma, anche con un poco di irruenza. A noi quelle mascherine non servono".

PAOLO GRIMOLDI/ La Lombardia, come annunciato dall’assessore regionale Davide Caparini, da adesso inizia a prodursi da sola le mascherine protettive con tutti i requisiti ad hoc per essere efficaci. Lo facciamo da soli perché abbiamo l’eccellenza imprenditoriale, l’eccellenza nella ricerca, penso al Politecnico e ai nostri centri specializzati, e nel campo medico e farmaceutico per fare un prodotto straordinario e farcelo da soli, senza elemosinare nulla da nessuno, per aiutare la nostra gente. Questa è la Lombardia, questo è l’orgoglio lombardo! Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



MASCHERINE PER I LAVORATORI - Anche sui dispositivi di protezione per chi continua a lavorare in azienda sono state numerose le domande di chiarimento pervenute via mail a Regione Lombardia. "Ieri il presidente del Consiglio Conte - ha detto l'assessore Pietro Foroni - ha annunciato che tutti i lavoratori saranno dotato di mascherine. Ad oggi però nessun dispositivo è arrivato. Lo dico perché siamo letteralmente presi d'assalto da richieste. Non appena arriveranno le distribuiremo immediatamente, ma, ribadisco, ad oggi non è arrivato nulla".

Fabio Massa