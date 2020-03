Coronavirus, Fontana: servono provvedimenti economici. Poi più forti di prima

"Credo che si debbano assumere dei provvedimenti importanti di carattere economico, ma questo e' compito del governo, per sostenere la nostra economia, le imprese, il turismo, il commercio". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana in collegamento telefonico con Tgcom. "Questo - ha continuato - penso sia necessario venga preso in considerazione da subito, perche' provvedimenti di questo genere ridarebbero entusiasmo a chi oggi si trova in difficolta', un fatto che va oltre l'aspetto economico che e' importante, in quanto ci sarebbe un volano di entusiasmo". Quanto fatto fino a ora dal Governo e' sufficiente? "Non mi sento di dire se bastano o no. I primi provvedimenti si rivolgono soprattutto alla zona rossa il che e' sicuramente non sufficiente. Credo si debba fare un'analisi piu' approfondita, facciamo delle scelte su qualcosa di concreto. Affidiamoci a un'analisi della situazione e facciamo una mini politica industriale per capire quali sono i settori piu' colpiti e come si deve intervenire: mettiamo a disposizione delle risorse sufficenti" sottolinea Fontana.

"Fin dal primo momento ho chiesto: sblocchiamo le grandi opere pubbliche gia' finanziate, per le quali non si devono mettere a disposizione nuove risorse. Noi abbiamo miliardi di euro di opere pubbliche pronte per aprire i cantieri e non si riesce a farne partire una. Credo che anche quello potrebbe essere un volano di entusiasmo e anche economico", ha proseguito Fontana.

"Superata questa emergenza i miei concittadini se la caveranno bene, se lo Stato interverra' con un sostegno e la vicinanza economica e morale, credo che le capacita' dei nostri imprenditori e lavoratori, le capacita' di intrapresa che esistono in questa regione siano piu' che sufficienti per dare forma a una ripresa completa", ha dichiarato il presidente della regione Lombardia. "E credo che usciti da un'emergenza di questo genere - ha concluso - i lombardi si sentiranno ancora piu' forti e avranno ancora piu' entusiasmo per dimostrare anche all'economia di saper affrontare i problemi legati alla ripresa".