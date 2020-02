Coronavirus, Fontana: zona rossa origine 90% contagi. Bisogna tenere duro



Il presidente Fontana interviene in Consiglio Regionale: è una situazione senza dubbio difficile ma non così tanto pericolosa. Questa settimana probabilmente il contagio continuerà ad aumentare e soltanto alla fine di questa settimana potremmo avere notizie più precise. "Questa - ha sottolineato Fontana - un'ulteriore botta alla nostra economia. Abbiamo chiesto al Governo di aiutare imprenditori, gli esercizi commerciali che subiranno un grave danno da questa situazione. Il Governo almeno a parole si e' impegnato". "Ci sono paesi in Europa - conclude il Governatore - che dovrebbero rivedere la loro appartenenza all'Unione dopo la discriminazione nei nostri confronti".

Coronavirus: Fontana, zona rossa origine 90% contagi Lombardia



"Ormai è quasi accertato che il contagio sia partito dall'area dei 10 comuni nella 'zona rossa', i contagiati di altre parti della Lombardia che avevano avuto relazioni con quel territorio o con cittadini di quel territorio sono circa 85-90% dei contagi registrati nella nostra regione". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nell'aula del Consiglio regionale sull'emergenza coronavirus.



Coronavirus: Fontana, lenti? non per colpa nostra



"Qualcuno ci ha detto che siamo stati lenti ma non e' stata colpa nostra. Abbiamo passato la domenica in contatto diretto con il governo per costruire un'ordinanza che potesse essere ritenuta valida da virologi e scienziati ma anche compatibile con i legislatori". queste le parole di Fontana, che ha aggiunto: "Il governo aveva dei dubbi che voleva chiarire e l'ordinanza firmata anche dal ministro e' arrivata alle 20.30". "La Regione sta pensando di estendere l'azzeramento dell'Irap per le aziende che si trova nella zona rossa".