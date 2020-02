Coronavirus, F.Sala: "Chiederemo fondi Ue per calamità naturali"

Chiederemo di accedere al fondo europeo per le calamita' naturali, perche' le misure che abbiamo messo in atto sono a garanzia di tutta l'Europa e di tutto il mondo". Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Lombardia, Fabrizio Sala, annunciando la richiesta di interventi economici all'Ue per la Lombardia, colpita dal Coronavirus. I provvedimenti, come quelli del blocco delle scuole e della chiusura di molti luoghi pubblici, che hanno di fatto rallentato e talvolta paralizzato l'economia regionale "sono state presi di concerto con il Governo, ma riteniamo che sia ancora presto per sapere se si prorogheranno o meno" anche oltre il termine iniziale di lunedi' prossimo. "La Lombardia ha reagito ma ha un pesante impatto economico" ha sottolineato il vice-governatore. Tuttavia alla cittadinanza e' "importante dare l'idea che la vita continua, dobbiamo convivere con questo virus o che ha toccato per la prima volta l'Occidente proprio da noi", ha concluso Sala.

L'emergenza "deve essere uno stimolo per rilanciare la Lombardia e l'Italia" ha auspicato il vice-presidente lombardo, che ha poi lanciato un appello: "Abbiamo letto di Paesi che chiudono le frontiere o ci mettono in quarantena: non fate alla Lombardia e all'Italia cio' che non reputate giusto sia fatto a voi".