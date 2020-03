Coronavirus, Gallera: "Crash di Lombardia non è lontanissimo"

Emergenza Coronavirus in Lombardia, l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha fatto il punto intervento alla trasmissione Agorà su Rai 3: "Chiediamo che entro oggi ci sia la forza e il coraggio di seguire le indicazioni che arrivano dal territorio e di raccogliere subito queste nostre proposte, perche' gli interventi che facciamo oggi daranno risultati tra sette, otto giorni. Noi faremo uno sforzo immane e straordinario per far si' che il sistema regga, ma non possiamo immaginare di reggere 15, 20 giorni per colpa di balbettamenti prima di assumere provvedimenti"."Abbiamo bisogno di risposte immediate e tempestive. Le nostre richieste non vengono sull'onda dell'emotivita', ma sulla base dei dati oggettivi e tecnici, ma siamo sicuri che abbiano riscontro. Speriamo che lo facciano oggi, ogni ora e' importanti".

"Oggi abbiamo bisogno di rallentare e non di fermare il cuore del Paese, perche' gli ospedali e le terapie intensive non potranno piu' reggere. In Lombardia il momento di crash non e' lontanissimo".