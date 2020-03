Coronavirus: Gallera, ospedale Bergamo quando arriva personale



L'ospedale da campo a Bergamo e' "un'assoluta necessita" e si fara' appena arriva il personale sanitario. Lo ha spiegato l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ad Agora' chiarendo che non si tratta di una 'frenata' da parte della Regione sulla realizzazione della struttura, ma che non era previsto che i lavori partissero questa mattina. "



Per noi rimane una strada da portare avanti l'ospedale da campo a Bergamo - ha sottolineato - non c'e' alcun cambio di programma. Abbiamo avuto la comunicazione che saranno disponibili 300 medici cinesi per quella struttura, che altrimenti non sapremmo come gestire". "Finche' il personale non arriva" non si puo' aprire aggiunge Gallera, "se arriva tra 4 giorni, l'ospedale sara' aperto tra 4 giorni".



Coronavirus: Gori,Regione non piu' sicura di fare ospedale campo



"La Regione non e' piu' sicura di fare l'ospedale da campo. Attenzione: la situazione e' molto critica, servono idee chiare": lo scrive su Facebook il sindaco di Bergamo Giorno Gori. "Ieri la Regione Lombardia ha dato il via libera alla realizzazione dell'ospedale da campo alla Fiera di Bergamo. Il Governatore Fontana ha scritto al ministro Speranza e al Capo della Protezione Civile, quest'ultimo ha ufficializzato la notizia e le istituzioni bergamasche sono state mobilitate. Gli ospedali, a partire dal Papa Giovanni XXIII, non ce la fanno piu' ed e' assolutamente necessaria una struttura alleggerisca la pressione. Il progetto, ci e' stato spiegato, e' quello di luogo di cura sub-intensiva per circa 100 pazienti e di assistenza pre-dimissione per altrettanti. Mobilitata per la costruzione gli alpini dell'ANA e 75 infermieri e 30 medici in arrivo dalla Cina per gestire la struttura. Stamattina anch'io ho partecipato al sopralluogo - invitata anche la stampa - e ho poi registrato il video che forse avete visto: finalmente una buona notizia per Bergamo. Stasera la doccia fredda: il direttore della Protezione Civile di Regione Lombardia chiede di sospendere l'installazione della struttura "che potra' essere ripresa quando si rendera' disponibile il personale medico necessario". Ma come??!"