Coronavirus: Gallera, zona rossa a Bergamo? Potevamo farla. Atteso il Governo

L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Agora' su Rai3, ha riconosciuto che Regione Lombardia avrebbe potuto istituire autonomamente la zona rossa di Alzano e Nembro i primi giorni di marzo, ma ha spiegato che non l'ha fatto nella convinzione che lo stesse gia' facendo il governo. "Martedi' 3 marzo alla sera ero in collegamento telefonico con il professor Brusaferro (che ne ha dato anche riscontro in un verbale) e lui mi ha detto che, anche su nostra indicazione, l'Istituto superiore di Sanita' stava chiudendo la richiesta formale al governo di istituzione della zona rossa. Il 5 arrivano ad Alzano e e Nembro un cospicuo numero di militari e quindi noi a quel punto, con l'indicazione dell'Iss che dice 'l'abbiamo chiesta al governo', attendevamo l'istituzione della zona rossa", ha ricostruito Gallera, che ha ammesso poi: "Ho approfondito ed effettivamente avremmo potuto farla noi, ma quando il 5 sono arrivate le camionette, noi eravamo convinti che venisse attivata da li' a pochi minuti. Aveva senso farla quando noi avevamo l'evidenza che il governo la stava per emanare, altrimenti non sarebbero arrivati 200 carabinieri in un albergo ad Alzano e noi eravamo informati di questo? E' evidente che noi non facciamo un'ordinanza, quando il governo abbiamo tutti i fatti concludenti che evidenziano che la sta gia' facendo". L'idea della zona rossa nella Bergamasca e' stata accantonata con la decisione di chiudere interamente la Lombardia. "Poi il governo ha deciso di fare la zona rossa su tutta la regione, quindi l'obiettivo a quel punto era stato raggiunto: evitare che la gente uscisse. C'e' stata una strategia diversa, piu' ampia, che noi abbiamo condiviso assolutamente, e quindi si e' superato questo ragionamento", ha concluso l'assessore.