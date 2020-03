Coronavirus: Galllera, valutiamo stop trasporti e aziende

"Stiamo valutando col presidente Fontana di chiedere anche la chiusura dei trasporti e delle attivita' produttive. Altri 15-20 giorni di una corsa cosi' forsennata di persone al pronto soccorso e alla terapia intensiva noi non li reggiamo", ha detto l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. Anche se "ci sono province con un numero di casi molto limitato come Como, Varese e Sondrio", un "eventuale provvedimento molto duro va fatto per tutta la Regione", ha spiegato l'assessore Gallera parlando in tv ad Agora.

La diffusione del coronavirus "e' cosi' veloce per cui rischia di coinvolgere un numero altissimo di persone. Ad oggi non si intravede una riduzione, un momento in cui inizia a declinare, tranne che nella rossa del lodigiano, dove abbiamo adottato misure molto forti", ha inoltre detto l'assessore lombardo. "Li' c'e' una stabilita'" dei contagi "che addirittura tende a decrescere". Gallera ha poi richiamato alla responsanilità individuale: "Sabato scorso a Milano sembrava il Carnevale di Viareggio, sembrava che non estese neanche il coronavirus. Allora forse misure che abbiamo adottato non sono ancora sufficienti". Così facendo "non riusciamo a ridurre la diffusione ne' la pressione sugli ospedali, e questo riguarda tutti giovani o anziani", ha aggiunto Gallera. Quanto alle misure adottate ieri sera dal Governo per tutto il Paese, l'assessore ha commentato: "Ci sono Regioni in cui numero di contagi e' molto basso, se i cittadini assumono coscienza le azioni sono sufficienti".