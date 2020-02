Coronavirus: Gdf in uffici Amazon, eBay su ipotesi speculazione

La guardia di finanza sta acquisendo documenti nelle sedi di Amazon ed eBay nell'ambito delll'inchiesta aperta a Milano dagli aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco con l'ipotesi di reato di "manovre speculative su generi di prima necessita'" in relazione alla vendita di gel disinfettanti e mascherine a prezzi molto oltre quelli mercato, sui siti di distribuzione online, durante i giorni dell'emergenza Coronavirus. L'attivita' della guardia di Finanza di Milano - a quanto si apprende - e' tuttora in corso nelle sedi delle due multinazionali che si trovano proprio nel capoluogo lombardo.

Il fascicolo era stato aperto d'iniziativa dalla procura basandosi su articoli di stampa che riportavano prezzi esorbitanti fino a 100 euro per prodotti come "Amuchina" e simili e per mascherine "ad alto potere filtrante per il rischio biologico", indicate per situazioni di rischio. Quello che si dovra' accertare e' quanto i grandi siti di e-commerce traggano come profitto, soprattutto nel momento in cui sono venditori terzi a piazzare i loro beni sulle piattaforme e a decidere il prezzo. Cifre che sono schizzate sul web nel momento in cui questi beni, diventati "di prima necessita'" nei giorni dell'emergenza, erano diventati introvabili nei negozi fisici. Anche su questi comunque partira' un'attivita' di indagine, di cui la procura ha incaricato l'Annonaria della polizia locale.

Coronavirus: Amazon, massima collaborazione ad autorita'

"Stiamo offrendo la massima collaborazione alle autorita' competenti". Questo il commento di Amazon alla notizia che la guardia di finanza si e' recata oggi negli uffici del gruppo per acquisire documenti relativi alle vendite di mascherine e gel a prezzi molto alti. Il portavoce ricorda inoltre la posizione ufficiale di Amazon sulla vicenda. "I partner di vendita - riporta una nota - stabiliscono i prezzi dei loro prodotti nel nostro store e abbiamo delle regole per aiutarli a definire tali prezzi in modo competitivo. Monitoriamo attivamente il nostro store e rimuoviamo le offerte che violano le nostre regole".

eBay, uso nostro sito comporta divieto violazione legge

"eBay è una piattaforma che mette in contatto venditori e acquirenti: i prezzi dei singoli prodotti sono decisi in autonomia dai venditori, professionali e privati, che vi operano, nondimeno l'utilizzo del nostro sito comporta il divieto di violare la legge, i diritti altrui o le nostre regole e agiamo nei confronti di eventuali violazioni". A scandirlo è e-Bay in seguito all'inchiesta della procura di Milano su possibili speculazioni nella vendita online di mascherine, gel igienizzanti, disinfettanti e altri prodotti in qualche modo legati all'emergenza coronavirus e in base alla quale la Guardia di Finanza ha effettuato accessi con acquisizioni di documenti nelle sedi della società e nelle sedi di Amazon.

Coronavirus: speculazione, al vaglio altre piattaforme e-commerce

La procura di Milano sta monitorando, oltre ad Amazon e eBay, anche altre piattaforme di e-commerce per verificare le eventuali speculazioni nella vendita di gel disinfettanti e mascherine che si sono verificate nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Gia' oggi acquisizioni di documenti sono state effettuate nelle sedi milanesi delle due multinazionali dalla guardia di finanza, ma i controlli potrebbero estendersi nei prossimi giorni. L'ipotesi di reato e' "manovre speculative su generi di prima necessita'". Nel frattempo anche nei negozi fisici vanno avanti le perquisizioni dell'Annonaria della polizia locale: questo pomeriggio un tabaccaio e' stato sorpreso a vendere 'Amuchina fai da te' in un flacone improvvisato al prezzo di 7 euro.