Coronavirus, Giana: "Atm, capacità al 25-30% con distanze di un metro"

Atm al 25-30% della propria capacità di traspostare persone con la regola della distanza di un metro: questa la stima del direttore generale Arrigo Giana, in commissione consiliare riunita in video conferenza. La necessità di far mantenere sui mezzi di trasporto le distanze per contenere il Coronavirus "limita molto la capacita' di carico del trasporto. Noi ci attestiamo, a seconda dei mezzi e facendo simulazioni, sul riuscire a garantire dal 25 al 30% della capacita' rispetto a prima e questo rende davvero difficile la gestione del trasporto pubblico nelle modalita' con cui le facevamo prima".

Il tema dell'appiattimento degli orari di punta del mattino e del tardo pomeriggio "diventa dirimente perche' sono fisicamente ingestibili gli spazi. Il tema del metro di distanza dovra' forse essere discusso con le associazioni di categoria a livello europeo - ha aggiunto Giana -, che si stanno chiedendo se questo distanziamento e' compatibile con il trasporto pubblico urbano che e' nato con una logica totalmente diversa" cioe' quella di spostare ingenti numeri di passeggeri. Ad oggi la guida "e' cio' che e' stato indicato alla presidenza del Consiglio dal comitato tecnico scientifico che ha ribadito questo tipo di distanziamento", ha concluso.