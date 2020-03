Coronavirus, Gori: "Negli ospedali stanno già scegliendo chi intubare"

"Nonostante si siano fatti miracoli in Lombardia, a volte succede che il numero dei pazienti ammalati è superiore alle dotazioni e questo fa sì che in alcuni ospedali si sia deciso chi intubare e chi no in base all'aspettativa di vita". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervendo a Radio24. "Questo - ha aggiunto il primo cittadino bergamasco - è purtroppo quello che sta succedendo nella Regione che ha il miglior sistema sanitario d'Italia. E' importante che i cittadini se ne rendano conto non per spaventarli, ma perchè abbiano davvero idea della gravità della situazione".