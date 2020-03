Coronavirus, ha cento anni la vittima più anziana in Lombardia

C'e' anche una centenaria tra le vittime del coronavirus in Lombardia, mentre il piu' giovane e' un 55enne. E' quanto emerge dai tabulati delle Ats lombarde aggiornati a ieri sera. La donna, di 101 anni, era residente ad Annicco, un piccolo comune di 2000 abitanti alle porte di Soresina, in provincia di Cremona. Annicco conta anche un'altra vittima, una donna di 84 anni. Il piu' giovane deceduto invece e' un uomo di 55 anni, residente a Castiglione d'Adda, che non presentava patologie di rilievo. Sui 98 morti in Lombardia, 71 sono maschi (il 72,5%) e 27 sono femmine. Quanto alla classe d'eta', vi sono 6 sessantenni, 24 tra i 70 e i 79 anni, 51 (la maggioranza) tra gli 80 e gli 89 anni, 15 ultranovantenni, oltre alla centenaria. Le vittime che non presentavano patologie di alcun tipo, ne' oncologiche, ne cardiovascolari, diabetiche o respiratorie, sono 15. Tra questi anche un 92enne di Milano, e un 96enne.