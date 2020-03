Coronavirus: i giornalisti possono circolare in Città metropolitana

Coronavirus, come si applicano misure e restrizioni ai giornalisti, impegnati nel loro lavoro come corrispondenti in spostamenti sul territorio? La risposta giunge dall'intesa raggiunta tra l'Ordine ed il Prefetto di Milano, a seguito della quale i giornalisti in servizio possono circolare nell'area metropolitana. I consigli sono di girare sempre muniti del tesserino professionale e di seguire sempre scrupolosamente le prescrizioni delle autorità sanitarie per prevenire ulteriori contagi. Lo comunica il presidente dell'ordine giornalisti Lombardia Alessandro Galimberti. Gli uffici dell'Ordine in via Antonio da Recanate restano chiusi al pubblico sino a nuova disposizione, ma restnao attivi al pubblico in orario di ufficio i numeri 335.7227239 (direttore Uffici), 335.7058041 (segreteria del Presidente), 335.7227240 (responsabile Segretaria e sportello iscritti), 335.7817492 (portavoce del Presidente e coordinatore ufficio Formazione) e 360.1041183 (ufficio Formazione).