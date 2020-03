Coronavirus, i tassisti lombardi verso la sospensione del servizio

(IMPRESE-LAVORO.COM) I sindacati di categoria dei tassisti Tam, Satam, Unica Taxi, Cgil Milano, Fit Cisl Lombardia, Uil Trasporti, Unione Artigiani, Acai, Orsa Taxi Milano, Taxi Service Milano, Uritaxi, Ugl Milano, Lega Cooperative, Confcooperative Lombardia, Radiotaxi 4040, Radiotaxi 8585, Radiotaxi 6969 - a causa dell’emergenza COVID 19 – sconsigliano ai loro associati di proseguire col servizio. “Rilevato che tutte le ordinanze ministeriali e regionali, per i servizi pubblici di trasporto persone, hanno ordinato di garantire condizioni tali da non permettere la trasmissione del COVID-19 durante il servizio – si legge nella nota - prendiamo atto che nessuna Istituzione a livello locale, regionale e nazionale ha tuttavia finora prodotto un protocollo sanitario né ha ritenuto di indicare e di mettere a disposizione minime dotazioni indispensabili per porre in sicurezza gli operatori ed i passeggeri. Dato che la diffusione del contagio sta assumendo livelli sempre più preoccupanti in Lombardia ed anche nell’area metropolitana di Milano, sconsigliamo la prosecuzione del servizio a tutti i tassisti, in quanto non ci sono le condizioni di sicurezza né per il tassista né per l’utenza”, conclude la nota.