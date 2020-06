Coronavirus, il bollettino del 7 giugno: 21 i morti, calano i ricoveri

Coronavirus: oggi 53 decessi, 21 in Lombardia



Sono stati 53 i decessi da coronavirus oggi in Italia, di questi 21 in Lombardia. Il totale arriva cosi' a 33.899. I positivi sono complessivamente 35.262 (-615), i guariti 165.837 (+759). Scende di 138 unità il numero dei ricoverati a 4.864 mentre in Terapia intensiva ne restano 287 (-6). Complessivamente i casi di positivita' sono stati 234.998 (+197). Indice Rt a 0,91.

Le persone controllate oggi sono state 5.276 (contro gli 8.005 tamponi effettuati, che includono anche i tamponi di controllo) . Si tratta di un positivo ogni 42 persone, ovvero 2,4%. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 64 tamponi fatti, l'1,6%. Nel dato dei tamponi effettuati sono conteggiati tutti i tamponi fatti, anche quelli ripetuti sulle persone malate per verificare se sono guarite o meno. Questo falsa parzialmente la percezione dei nuovi positivi ma la continuiamo a proporre per permettere i confronti con il passato.



I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.408 (+43) di cui 9.942 (+23) a Milano città

Bergamo 13.558 (+7)

Brescia 15.007 (+19)

Como 3.922 (+1)

Cremona 6.495 (+6)

Lecco 2.766 (=)

Lodi 3.500 (+2)

Mantova 3.388 (=)

Monza e Brianza 5.573 (+2)

Pavia 5.416 (+12)S

ondrio 1.488 (+7)

Varese 3.693 (+19)