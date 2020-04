Coronavirus, il consiglio lombardo approva gli interventi per la ripartenza

Fase 2, il consiglio regionale approva il documento con gli interventi per la ripartenza

Via libera a scrutinio segreto in Consiglio regionale con 43 voti a favore, 25 contrari e 1 astenuto alla Risoluzione illustrata dal Presidente della Commissione Attività produttive Gianmarco Senna (Lega), con la quale vengono forniti alla Giunta regionale linee guida, indirizzi e contributi per gestire e attuare la cosiddetta “fase 2” dell’emergenza creata dalla diffusione del Covid-19. Hanno annunciato il loro voto a favore i gruppi di maggioranza, contrari PD, M5Stelle, Lombardi Civici Europeisti e +Europa, mentre Patrizia Baffi (Italia Viva) si è pronunciata per l’astensione.Il documento approvato sollecita interventi e indica misure e provvedimenti dettagliati utili a favorire la ripresa e la ripartenza della società lombarda in tutti i suoi vari ambiti, da quello economico e produttivo a quello più propriamente attinente la fase familiare ed educativa, nonché quella sanitaria e assistenziale.

“Si tratta di un documento fondamentale, frutto di un lavoro importante, articolato e approfondito su quella che possiamo senza dubbio definire la Risoluzione dell'emergenza e della ripartenza della società –ha sottolineato Gianmarco Senna-. Avanziamo proposte di buonsenso, fattive e concrete per fare ripartire non solo la nostra regione, ma l'intero Sistema Paese, accogliendo anche alcuni emendamenti delle minoranze: mi auguro che anche il Governo nazionale le legga con attenzione e ne tenga conto per rilanciare l’Italia avvalendosi della competenza lombarda”.

“E’ un documento importante e ricco di spunti e contenuti significativi, a cui tutti i gruppi consiliari hanno dato un apporto importante al di là dell’espressione di voto finale –ha evidenziato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi-. In questo delicato momento di difficile tenuta e coesione sociale auspico che prevalga da parte di tutti un grande e forte senso di responsabilità istituzionale: dobbiamo riuscire a elaborare insieme, maggioranza e minoranza, Giunta e Consiglio, strategie il più possibile condivise e all’interno delle quali ognuno deve essere messo nelle condizioni di poter dare un contributo costruttivo a facilitare il ritorno alla normalità”.

Nel dettaglio, la Risoluzione approvata oggi in Consiglio regionale impegna il Presidente e la Giunta regionale a farsi portavoce presso il Governo ed in ogni sede istituzionale:

al fine di sostenere l’adozione di idonee misure di sostegno atte a garantire la continuità dell’offerta educativa di asili nido e scuole materne, pubbliche e private, attualmente gravate dall’interruzione delle attività e la conseguente sospensione della corresponsione delle rette da parte delle famiglie, garantendo altresì la continuità della misura “nidi gratis” regionale;

per sostenere l’attività emergenziale delle reti, dei centri antiviolenza e delle case rifugio, anche attraverso la richiesta di risorse finalizzate ad implementare azioni di sostegno nei confronti di donne e minori in stato di difficoltà a causa del virus COVID-19;

affinché sia incrementato il fondo delle non autosufficienze, considerata la sua inadeguatezza dimostrata già anche in situazione di normalità;

affinché sia incrementato il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, al fine di poter fronteggiare l’aumentato carico dei servizi socioassistenziali richiesti dal territorio e per continuare a garantire i livelli di programmazione consolidati negli anni;

per valutare la possibilità di adottare l’IVA agevolata al 4% sugli acquisti di strumentazione necessaria alla gestione dell’emergenza e specialmente per i DPI;

per chiedere l’adozione di azioni concrete a vantaggio del personale sanitario con riferimento alle retribuzioni anche mediante la previsione di sgravi fiscali;

affinché sia concessa una maggiore autonomia nel coordinamento dei MMG e PLS, per ricondurli a tutti gli effetti quali dipendenti del sistema sanitario regionale;

con riferimento alle misure post emergenza, per il reperimento dei reagenti necessari per continuare ad incrementare il numero dei tamponi nasofaringei, anche identificando ulteriori laboratori universitari e laboratori accreditati idonei;

Il Presidente e la Giunta regionale sono chiamati ad attivarsi anche al fine di ottenere forme di sostegno ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, ed in particolare:

a. per le imprese e i professionisti:

− l’istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà a favore delle attività economiche, delle famiglie e degli Enti locali lombardi che sia operativo il prima possibile;

− studiare e attuare una serie di misure di sostegno e salvaguardia di tutte le realtà economiche, imprenditoriali di tutti i settori, culturali, sociali, educative ed associazionistiche della Lombardia, la cui attività risulti penalizzata, direttamente o indirettamente, ovvero quelle operanti nell’indotto generato da altre realtà direttamente penalizzate, a seguito della crisi sanitaria ed economica determinata dal Covid-19;

− prevedere la creazione di zone economiche speciali a valere su tutto il territorio regionale al fine di aumentare attrattività di investitori, snellire la burocrazia e ottenere sgravi fiscali e previdenziali, conseguendo in questo modo la possibilità di rilanciare le attività economiche, gravemente colpite dalla paralisi generata dalla diffusione del coronavirus, in tempi rapidi ed adeguati. L’ipotesi di lavoro è contenuta nella mozione presentata a firma Barucco sulla istituzione delle A.P.E. (Aree di propulsione economica), eventualmente da integrare alla luce degli eventi epidemici;

− l’esenzione temporanea del versamento dei tributi nazionali e degli altri adempimenti fiscali e burocratici, nonché del pagamento delle utenze, per tutte le attività economiche della Lombardia colpite dalla crisi sanitaria ed economica. Prevedere analoghe misure rivolte alle famiglie che risultino in difficoltà sempre a seguito della suddetta crisi;

− misure di sostegno per favorire ripresa import-export;

− potenziare l’organico e l’attività dell’Agenzia delle Dogane, operante negli scali aeroportuali, per poter dare risposte immediate alle esigenze delle imprese lombarde nella fase immediatamente successiva alla ripartenza;

− lavorare alla creazione di strumenti di supporto alle aziende che in questi mesi investiranno in ricerca e sviluppo;

− estensione del bonus di 600 euro a tutti le partite Iva e a tutti i liberi professionisti, modificando tuttavia l'importo e portandolo all'80% della media degli introiti del singolo professionista, media calcolata sulle 12 mensilità degli ultimi tre anni (stabilendo un tetto massimo);

− sostenere economicamente le famiglie messe in difficoltà a seguito della chiusura degli asili nidi e degli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, sia pubblici che paritari;

− tutelare il diritto di proprietà, consentendo libertà di movimento tra residenza e attività o proprietà agli aventi diritto, per operazioni di manutenzione e preservazione della stessa;

− prevedere per le aziende, anche agricole e del settore agroalimentare, che intendono premiare l’attività del lavoratore in questo periodo difficile una detassazione totale degli emolumenti corrisposti a tal fine, analogamente anche per il compenso degli straordinari;

b. per i lavoratori:

− ampliare i fondi per le misure di sostegno ai lavoratori, in caso di perdita, anche temporanea, del posto di lavoro;

− studiare forme di sostegno a quelle categorie che non possono accedere agli ammortizzatori tradizionali;

− prevedere misure di sostegno e tutela della salute per i lavoratori frontalieri;

− disporre controlli sanitari, nell’immediata antecedenza la fase di rientro sui luoghi di lavoro, somministrati dai medici competenti in maniera capillare, al fine di garantire la massima sicurezza e la riduzione della diffusione virale;

− rafforzare i centri per l’impiego, specialmente con azioni rivolte alle categorie più interessate dall’emergenza come gli operatori e le operatrici impegnati nella cura domestica e della persona (badanti, colf);

c. per le famiglie:

− studiare forme di supporto economico per le famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza, per ogni tipo di criticità economica che devono affrontare (ad esempio il reperimento di generi alimentari, materiali scolastici, costi sostenuti per rette);

− a garantire agli istituti paritari e ai servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni) paritari e privati, gli stessi sostegni, compresi docenti e famiglie, e le stesse misure previste per le scuole statali:

a) totale detraibilità per le famiglie delle rette pagate nei primi sei mesi del 2020;

b) estensione alle scuole paritarie degli ammortizzatori sociali e azzeramento di ogni tipo di imposta per l’anno in corso;

c) ulteriori sostegni per l’acquisto di libri di testo, dotazione tecnologiche e strumenti per la didattica estendendo la politica di Dote scuola - Materiale didattico (Dgr 2815/ 10 02 2020) e allargando la platea dei beneficiari alle famiglie con ISEE 22.000,00 euro (attualmente la soglia è fissata a 15.748,48), per alunni di tutte le scuole, statali e paritarie;

d) detrazione fiscale delle rette dell’anno scolastico 2019-2020 (anche statali);

e) modifica ed estensione del bonus baby-sitter, o, in alternativa, aggiungere, un bonus educazione per l’acquisto di tecnologie necessari alla didattica “in rete”, acquisto di sussidi didattici, pagamento rette, corsi online, abbonamenti (anche statali);

f) azzeramento delle imposte, tributi e tasse per i soggetti gestori e oneri contributivi a carico dipendenti;

g) parificare dal punto di vista fiscale e di accesso agli ammortizzatori sociali scuole paritarie e scuole statali;

Respinta dall’Aula la proposta di Risoluzione presentata da Partito Democratico e +Europa, che chiedeva l’istituzione di un Commissario per la sanità territoriale lombarda e di un “recovery bond” regionale per finanziare la ripartenza. Nella proposta di PD e +Europa, il piano, gestito dal Commissario, avrebbe dovuto prevedere: esecuzione dei tamponi rino-faringei a tutti i sanitari esposti a maggior rischio, a ospiti e personale delle RSA, a tutti i malati che presentino infezione respiratoria acuta, e provvedere a far sì che tutte queste categorie siano dotate di dispositivi di protezione; incremento esponenziale della capacità di fare tamponi, autorizzando nuovi laboratori e, se necessario, obbligando in via autoritativa i laboratori privati a processare i test; esecuzione dei test sierologici, validati dall’Istituto Superiore di Sanità, a tutti i lavoratori che svolgono servizi essenziali e poi a tutta la popolazione lombarda; incremento delle Unità speciali di continuità territoriale fino al numero previsto dalla normativa nazionale, mettendo i medici di medicina generale in condizione di operare in sicurezza, con protezioni e telemedicina; sanificazione di tutti gli ospedali e delle RSA.

Per la ripresa economica, il Piano di sviluppo economico avrebbe dovuto contemplare la richiesta al Governo di istituire un “Recovery Bond” lombardo per trovare le risorse per finanziare la ripartenza dell’economia, riprogrammando i Fondi europei “perché sostengano in modo straordinario le categorie economiche, i Comuni e le famiglie per affrontare la crisi e uscirne prima e meglio possibile”.

Contenute in due ordini del giorno le proposte del Movimento 5Stelle, che ha chiesto anche specifiche misure per finanziare i big data, le green economy, le smart city e l’agrifood, per potenziare e ammodernare i laboratori biomedici di ricerca e diagnosi, per sostenere e implementare la formazione digitale e la didattica a distanza, la digitalizzazione dei sistemi, la facilitazione dell’erogazione della liquidità a supporto soprattutto delle imprese in difficoltà, la sperimentazione di nuovi progetti di telemedicina e teleassistenza per pazienti domestici e per finanziare progetti strategici di ricerca industriale e di sviluppo. Il Movimento 5Stelle ha infine sollecitato l’istituzione di una Commissione speciale che metta mano alla riorganizzazione del servizio sanitario regionale, alla luce soprattutto dell’esperienza e dell’emergenza di queste ultime settimane.

La votazione finale è stata preceduta da un lungo e articolato dibattito sulle possibili strategie da mettere in campo per superare l’emergenza attuale, che ha visto gli interventi di numerosi Consiglieri regionali di maggioranza e minoranza: approvati anche diversi emendamenti e alcuni ordini del giorno presentati da esponenti di maggioranza e minoranza. Sono stati votati complessivamente 173 emendamenti, 4 subemendamenti e 11 ordini del giorno.

Coronavirus, Fontana: "Ci avviciniamo a 'quasi tranquillità'"

Consiglio regionale lombardo, il governatore Attilio Fontana ha detto: "Non siamo ancora fuori dal pericolo ma ci stiamo avvicinando alla zona di 'quasi' tranquillita', ad una fase in cui noi ci auguriamo che il tasso di infezione si abbassi avvicinandosi il piu' possibile allo zero, il che ci consentira' di riprendere quelle attivita' che tutti noi ambiamo per avere una nuova ripartenza e una nuova possibilita' di vita serena". "Stiamo lavorando, il punto di partenza - ha aggiunto - e' la sicurezza dei nostri cittadini e la sicurezza sanitaria". Spero che possa essere l'inizio di una ripartenza, spero che i numeri della sanita' continuino a migliorare, perche' se e quando avremo superato questo problema io sono assolutamente convinto che le capacita' creative, di reazione e la voglia di lavorare della nostra gente, permettera' di superare tutte le difficolta', i lutti e le sofferenze", e' stato poi l'auspicio con cui Fontana ha chiuso il suo intervento in Consiglio regionale. "Mi auguro che la forza della Lombardia possa emergere in questa occasione", ha concluso Fontana.

Uno degli "aspetti fondamentali" per programmare la ripartenza "e' quello legato al trasporto pubblico. Altro aspetto estremamente delicato e' quello della chiusura delle scuole", che nel momento in cui i genitori torneranno a lavorare "e' sicuramente un altro grosso problema", ha aggiunto Fontana.

Sulla ripartenza "il discorso con il Governo e' solo agli inizi, pero' un punto che credo sia stato accettato dal Governo e' quello di superare i codici Ateco nella individuazione delle diverse attivita', perche' non sono piu' assolutamente corrispondenti alla realta'. Cosi' come una prima indicazione di massima sarebbe quella di ritornare alla riapertura dei cantieri che sono una di quelle attivita' che potrebbe ripartire senza problemi". Ma servono precauzioni: "Non possiamo permetterci una ripresa dell'epidemia perche' sarebbe per noi di una gravita' assoluta", ha aggiunto".

"Nel progetto di legge e' anche prevista la possibilita' di destinare alla Polizia locale e alla Polizia di stato tutti gli introiti che derivano dalle sanzioni comminate" a chi viola regole imposte per il contare la diffusione del coronavirus, ha aggiunto Fontana. "Abbiamo messo a disposizione 3 miliardi, di cui 400 milioni a favore di Comuni e Province, per una serie investimenti sul territorio. Abbiamo posto come unica condizione l'avvio dei cantieri entro la fine di ottobre, affinche' per le nostre aziende ci sia la possibilita' di rispondere subito a lavorare. Saranno risorse immediatamente utilizzabili e spendibili"