Coronavirus, il gel igienizzante FreeHands della startup brianzola nella Gdo

Coronavirus, il detergente delle startup brianzola vende 600mila pezzi in due settimane

Arriva dalla startup brianzola, Freeshape Srl, guidata dai giovanissimi Edoardo Francioso di 24 anni e Andrea Gasparotto, suo coetaneo, il nuovo gel detergente per mani FreeHands. In soli nove giorni, gli imprenditori sono riusciti a sviluppare la ricetta secondo le direttive del Ministero della Salute e lanciare il nuovo marchio FreeHands, con tanto di codice a barre, fornitura di scatole per imballo, etichette, tappi, flaconi in pet e tutto quello che serve per produrre e commercializzare i primi 600mila pezzi venduti dal 16 al 31 marzo. Un record tutto italiano e degno di nota.

Sono passati dall’idea ai fatti in cinque giorni lavorativi e grazie alla rete commerciale di BMFOOD ITALIA – alla quale è piaciuto il progetto di cura e di ecosostenibilità messo in campo dai due neo imprenditori – hanno inserito sul mercato il gel.

Una sfida che BMFOOD ITALIA, specializzata nella distribuzione di alimenti vegetali alternativi allacarne, ha deciso di cogliere per aiutare, in un momento di così grande emergenza, portando un prodotto oggi sempre più richiesto, ma difficilmente reperibile, sui banchi della GDO e quindi accessibile ai più.





Ad oggi FreeHands è presente nelle primarie catene di supermercati nazionali ed è fornito a grandi industrie per mantenere il servizio pubblico attivo. La politica è quella di provvedere innanzi all’Italia: i primi clienti sono stati gli operatori di strada che si occupano di continuità di servizi di energia, acqua, gas, internet, telefonia, manutenzione autostrade, addetti delle consegne a domicilio. Inoltre l’azienda ha supportato iniziative a carattere benefico, attraverso una rete di influencer, tra i quali Francesco Galati (in arte @ilsignorfranz), che si sono resi disponibili a promuovere il gel tramite un programma di affiliazione, donando reciprocamente il 20% del ricavato delle vendite online all’ospedale Spallanzani di Roma. Oggi FreeHands è in vendita anche online sul sito https://freehandsgel.com/ a 3,99 € con spese di spedizione gratuite per ordini sopra i 25 € e per ogni flacone viene donato 1€ agli Ospedali Italiani più colpiti. In grande distribuzioneè presente con un prezzo che varia dai 2,20 ai 2,50 €, una differenza notevole rispetto all’attualeleader di mercato.