Coronavirus, il sito che dice quanta coda c'è ai supermercati

Geolocalizzazione e mappa dei supermercati intorno alla zona indicata: grazie a questi due principi www.filaindiana,it, e' il sito che ha spopolato a Milano e dintorni negli ultimi giorni. Un applicativo che consente di 'prevedere' quanta fila ci sara' al supermercato. Attivo per ora solo per l'area metropolitana del capoluogo lombardo, consente di tracciare i tempi di attesa fuori dai punti vendita piu' vicini al luogo richiesto. Come molti siti di questo genere si basa sulle segnalazioni dei clienti, che devono inserire la loro posizione e indicare di essere in coda, oltre a segnalare quante persone ci sono prima di loro. Un algoritmo fa il resto. A seconda degli orari della giornata si possono raggiungere anche i 150 minuti di attesa, soprattutto nei punti vendita piu' richiesti, come l'Esselunga. La catena milanese pero' ha previsto canali preferenziali per il personale sanitario e per i volontari comunali che fanno la spesa e la consegnano alle famiglie che ne faranno richiesta