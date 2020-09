Coronavirus, in Lombardia 119 positivi e 2 decessi, ma pochi tamponi

Questi i dati di oggi in Lombardia relativamente all'emergenza Coronavirus: tamponi effettuati 7.933, totale complessivo 2.076.349. Nuovi casi positivi: 119 (di cui 11 'debolmente positivi' e 2 a seguito di test sierologico). Guariti/dimessi totale complessivo: 80.041 (+20), di cui 1.518 dimessi e 78.523 guariti. In terapia intensiva: 31 (=). I ricoverati non in terapia intensiva: 306 (+4). I decessi, totale complessivo: 16.948 (+2). I nuovi casi per provincia: Milano 65, di cui 36 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 14; Como: 1; Cremona: 1; Lecco: 1; Lodi: 1; Mantova: 2; Monza e Brianza: 12; Pavia: 4; Sondrio: 0; Varese: 10.