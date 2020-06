Milano

Lunedì, 22 giugno 2020 - 18:15:00 Coronavirus in Lombardia: 143 nuovi positivi e tre decessi. I dati Coronavirus in Lombardia, la situazione al 22 giugno: tre decessi, 51 pazienti ricoverati in terapia intensiva

Giulio Gallera Coronavirus in Lombardia: 143 nuovi positivi e tre decessi. I dati "Anche oggi possiamo commentare notizie sostanzialmente positive. In particolare continuano a diminuire i numeri dei ricoverati e dei dimessi, così come va rilevato che tra i 143 nuovi casi positivi, 64 sono riferibili a test sierologici e che, complessivamente 83 sono 'debolmente positivi'. Da specificare anche che 2 casi riguardano operatori socio-sanitari e 5 gli ospiti delle RSA. I decessi, infine, sono soltanto tre". Così l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi lunedì 22 giugno. - i tamponi effettuati: 7.776 (totale complessivo: 964.735) - attualmente positivi: 13.638 (-205) - totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia (dall'inizio della pandemia a oggi: 93.111) - i nuovi casi positivi: 143 (83 debolmente positivi) di cui 64 a seguito di test sierologici - la percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi riscontrati è pari all'1,8% - i guariti/dimessi: 345 (totale complessivo: 62.900) - in terapia intensiva: 51 (-2) - i ricoverati non in terapia intensiva: 1.047 (-213) - i decessi: 3 totale complessivo: 16.573