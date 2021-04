Coronavirus, in Lombardia +2.304 positivi e +40 morti in 24 ore



A fronte di 51.253 tamponi effettuati (di cui 32.877 molecolari e 18.376 antigenici), sono 2.304 i nuovi positivi (di cui 120 'debolmente positivi') al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore (4,4%) e 40 i morti. I guariti/dimessi sono 2.461. In terapia intensiva ci sono attualmente 557 (-18) persone, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.597 (-110). I nuovi casi per provincia sono: Milano 651 di cui 242 in città, Bergamo 179, Brescia 277, Como 222, Cremona 69, Lecco 76, Lodi 38, Mantova 141, Monza e Brianza 141, Pavia 98, Sondrio 39 e Varese 323.



Covid, Lombardia prima regione italiana per casi: seguono Campania e Puglia



Covid, Lombardia prima regione italiana per casi: seguono Campania e Puglia Milano, 29 apr. (LaPresse) - Resta la Lombardia la regione italiana con più casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 2.306 contagi. Sfiora quota 2mila positivi la Campania con 1.986, seguita dalla Puglia con 1.501. Oltre quota mille nuove infezioni anche Lazio (1.124), Piemonte (1.084), Sicilia (1.061) e Toscana (1.052). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.