Coronavirus, in Lombardia +244 casi, compresi test sierologici e casi deboli

"Dei 244 casi positivi rilevati oggi, e' importante evidenziare che 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle RSA e 8 ad operatori sanitari. Degli altri 147 casi positivi correlati a tamponi eseguiti su segnalazione delle ATS e dei medici di base, la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo. Una situazione che secondo gli esperti, in base aquanto riferito dalle strutture delle ATS e dell'unita' di prevenzione di Regione Lombardia, puo' essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell'organismo e non a nuove insorgenze. Il coordinamento della rete ospedaliera evidenza un aumento del numero dei guariti e dei dimessi dagli ospedali", l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di domenica 14 giugno. I tamponi effettuati: sono 9.336 (totale complessivo: 892.641). Attualmente positivi: 15.989 (-796), totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 91.658. I nuovi casi positivi: 244 (2,6 % il rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/dimessi: totale complessivo: 59.220 (+1.019). In terapia intensiva: 94 (-2), i ricoverati non in terapia intensiva: 2.116 (-136), i decessi: 21 (totale complessivo: 16.449). I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 23.811 (+45) di cui 10.133 (+21) a Milano citta', Bergamo 13.828 (+62), Brescia 15.270 (+32), Como 3.989 (+13), Cremona 6.554 (+8), Lecco 2.794 (+ 12), Lodi 3.539 (+ 5), Mantova 3.406 (+4), Monza e Brianza 5.650 (+10), Pavia 5.485 (+13), Sondrio 1.523 (+6), Varese 3.782 (+27). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. ( SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DATI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA ).

"Il numero dei casi positivi - spiega il consigliere Samuele Astuti - è 244, un numero rilevante, superiore a quello registrato ieri. Come si vede nella slide 4, su scala settimanale il numero dei casi positivi è superiore a quello della scorsa settimana. Si deve anche considerare quanto illustrato nella slide 6: nella settimana che si chiude oggi sono stati comunicati circa 68’000 tamponi: il valore più basso delle ultime sette settimane!Se confrontiamo questa settimana con quella precedente, a fronte di un minor numero di tamponi (68’000 contro 83’500) il numero dei casi positivi è cresciuto in maniera significativa (sono 1’463 contro 1’227). La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) è rimasta anche poco sopra al 5% mentre nelle persone «nuove», la percentuale dei positivi sale ancora fin sopra il 4%. Valori ben più alti dei minimi che sono stati raggiunti in alcuni giorni della scorsa settimana. Il numero dei decessi giornalieri oggi è pari a 21. Due meno di ieri. Purtroppo su scala settimanale si rileva (come ieri) un aumento del numero dei decessi rispetto alla settimana precedente."

Qui la dashboard coi dati interattivi.