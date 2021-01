Coronavirus: in Lombardia 2799 nuovi casi, 34 i decessi



In Lombardia sono 2.799 i nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 20.331 tamponi effettuati per un rapporto pari al 13,7 per cento. Lo comunica la Regione Lombardia nel consueto bollettino giornaliero con l'andamento dell'epidemia.



Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due nuovi ingressi nelle terapie intensive degli ospedali, portando il totale a 473 ricoverati. Scendono invece i pazienti nei reparti di non terapia intensiva (-61, totale 3.363). Crescono di 34 i decessi con il totale dall'inizio dell'emergenza che arriva a 25.532. Aumentano i guariti/dimessi: sono 413.248 (+1.214), di cui 3.563 dimessi e 409.685 guariti.



La provincia che registra piu' casi e' oggi quella di Milano, con 753 positivi di cui 248 a Milano citta'. Seguono quelle di Varese con 566 e Brescia con 455. Per quanto riguarda le altre province lombarde i casi sono a Como 288; Monza e Brianza 159; Mantova 125; Bergamo 121; Pavia 103; Lecco 78; Cremona 67; Lodi 19 e Sondrio 17.