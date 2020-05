Coronavirus, in Lombardia +326 casi, +69 decessi

I dati al 17 maggio in Lombardia mostrano un rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto al giorno prima, il numero dei guariti. Buono anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione. I tamponi effettuati sono 576.359 (+11.809 da ieri), i casi positivi sono 84.844 (+326), i guariti sono 35.042 (+823), in terapia intensiva 255 (-13), i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.480 (-41), i decessi salgono a 15.519 (+69). I casi per provincia: MI 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta'; BG 12.443 (+46), BS 14.147 (+56); CO 3.629 (+4), CR 6.323 (+10), LC 2.645 (+11), LO: 3.351 (+10), MN: 3.291 (+9), MB: 5.287 (+22), PV: 4.979 (+35), SO: 1.367 (+4), VA: 3.379 (+3). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. ( SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DAI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA )

"Il numero - commenta il consigliere Astuti - dei casi positivi è 326, meno di ieri, ma più del giorno precedente. Si conferma comunque il trend positivo a livello settimanale.Il numero di tamponi si ferma sotto i 12’000, molti meno rispetto al massimo di martedì, ma molti in più rispetto alle dominiche precedenti. Forse si sta attenuando l’effetto week-end. I tamponi settimanali sono più di 91’000, comunque pochi rispetto a un qualsiasi obiettivo ragionevole per una regione come la Lombardia (basti pensare che a Wuhan, con un numero di abitanti simile a quello della Lombardia, sono arrivati a fare 100’000 tamponi al giorno).La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) rimane poco sopra il 7%. Un dato che rimane positivo, rafforzato anche dal fatto che, nelle persone «nuove» la percentuale dei positivi resta sotto il 5%. Il numero dei decessi giornalieri torna a salire: oggi sono 69. Si conferma il trend discendente su base settimanale. Come sempre la volubilità di tutti questi numeri impone una grande prudenza nell’analisi degli andamenti perché potrebbero esserci variazioni sostanziali. Quasi tutte le province confermano il trend discendente, soprattutto se si considerano i dati su base settimanale. Fanno eccezione Bergamo e Brescia dove si rileva un andamento purtroppo crescente."

