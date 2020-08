Coronavirus in Lombardia: 5 decessi e il focolaio Mantovano

Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi risentono, per quanto riguarda i nuovi positivi, del focolaio scoperto nel Mantovano: tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia dei soggetti riferibili a tale focolaio. Questi dunque i dati odierni, con 5 nuovi decessi:

- i tamponi effettuati: 9.260, totale complessivo: 1.335.383

- i nuovi casi positivi: 138 (di cui 13 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 73.872 (+62), di cui 72.412 guariti e 1.460 dimessi

- in terapia intensiva: 11 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 164 (+4)

- i decessi: totale complessivo 16.824 (+5)

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una 'dashboard' navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.