Coronavirus: in Lombardia +522 casi, decessi +111, guariti oltre i 30.000

Al 14 maggio in Lombardia di casi di Coronavirus sono 83.820 (+522), i guariti salgono a 30.009 (+653), in terapia intensiva ci sono 297 pazienti (-10), i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.818 (-189), i decessi raggiungono quota 15.296 (+111). I tamponi totali effettuati sono 538.243 (+14.080). Questi i dati a livello di provincia: MI 21.900 (+169) di cui a Milano città 9.251 (+66), BG 12.347 (+29), BS 13.948 (+106), CO 3.598 (+42), CR 6.285 (+12), LC 2.599 (+16), LO 3.313 (+12), MN 3.275 (+9), MB 5.182 (+41), PV 4.896 (+47), SO 1.338 (+17), VA 3.322 (+20).