Coronavirus in Lombardia, 53 nuovi casi e un decesso

Oggi in Lombardia sono stati registrati 53 nuovi casi di coronavirus, di cui 9 'debolmente positivi' e 19, e un morto. Si tratta del primo decesso da quattro giorni e in totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 16.802. Sono stati effettuati 6.326 tamponi (totale complessivo: 1.271.875); mentre i guariti/dimessi sono 99 (totale 72.528, di cui 70.649 guariti e 1.879 dimessi). I pazienti covid in terapia intensiva diminuiscono di una unita' (13 in totale), mentre i ricoveri segnano +14. Aumento dei contagi registrati da coronavirus nel Milanese rispetto a ieri: oggi ci sono stati 21 casi, di cui 16 nel capoluogo. Ieri i positivi erano stati 14 nella Citta' metropolitana e 7 a Milano.

“Buone notizie per 4 Province lombarde (Como, Lecco, Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus. Oggi si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali. Di questi, tuttavia, 10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare. Vale la pena ricordare che il tampone naso/faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata. Dei 53 casi odierni, 9 sono debolmente positivi e 19 riferiti a tamponi effettuati a seguito della positività al test sierologico”. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta così i dati relativi a martedì 28 luglio. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) è disponibile una 'dashboard' navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 6.326, totale complessivo: 1.271.875

- i nuovi casi positivi: 53 (di cui 9 'debolmente positivi' e 19 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 72.528 (+99) (70.649 guariti e 1.879 dimessi)

- in terapia intensiva: 13 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+14)

- i decessi: 1, totale complessivo: 16.802