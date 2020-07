Coronavirus in Lombardia, 55 nuovi casi positivi e tre decessi

Coronavirus in Lombardia, il bollettino aggiornato al 17 luglio: i tamponi effettuati: 9.911, totale complessivo: 1.186.114; i nuovi casi positivi: 55 (di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivi'); i guariti/dimessi: 71.172 (+140, di cui 69.136 guariti e 2.036 dimessi); in terapia intensiva: 22 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva: 159 (-5); i decessi: 3 totale, complessivo: 16.778 Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni e' disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. I nuovi casi per provincia: Milano 8 di cui 3 a Milano città; Bergamo 15; Brescia 11; Como 1; Cremona 4; Lecco 2; Lodi 4; Mantova 1; Monza e Brianza 3; Pavia 2; Sondrio 0; Varese 4