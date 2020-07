Coronavirus: in Lombardia 56 nuovi casi e 8 morti in 24 ore



Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 56 nuovi casi, a fronte di 4.288 tamponi effettuati. Un incremento maggiore rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 33, a fronte di 7.039 tamponi. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso dalla Regione, che precisa che dei 56 nuovi casi, 12 sono stati individuati a seguito di test sierologico e 11 tamponi sono "debolmente positivi". I guariti/dimessi sono 147 e i morti 8 (ieri zero), che portano il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia a 16.796. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, che sono oggi 21, uno meno di ieri, mentre aumentano di 3 unita' quelli non in terapia intensiva, che raggiungono quota 151.