Coronavirus in Lombardia, 71 nuovi casi e un decesso

Sono 71 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, come riporta il bollettino quotidiano della Regione sull'andamento della pandemia aggiornato al 9agosto. Di questi 12 sono 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico. Nelle ultime 24 ore si e' verificato un decesso (16.833 il numero complessivo). I tamponi effettuati sono stati 6.494 (totale complessivo 1.365.366). Aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva).

I nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono maggiori in provincia di Milano, dove se ne registrano 20, di cui 12 a Milano citta'. A Sondrio si registrano zero contagi. Uno a Cremona, Lecco e Pavia. Due a Varese, 3 a Lodi, 5 a Bergamo, 6 a Como e nella provincia di Monza e Brianza. In quella di Brescia 12 casi e in quella mantovana 13. A questo proposito la Regione "evidenzia che tra i 13 casi rilevati in provincia di Mantova e' compresa la parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui e' stata data notizia martedi' 4 agosto".