Coronavirus: in Lombardia 82 nuovi positivi e 3 decessi



I nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono 82 (di cui 12 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici). A comunicarlo nel quotidiano bollettino e' la Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 15.086. I guariti/dimessi sono 113, rimangono stabili i ricoverati in terapia intensiva (17) e scendono quelli non in terapia intensiva (-10) che sono in totale 139. I decessi sono 3 per un totale complessivo di 16.081.