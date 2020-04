Coronavirus, in Lombardia 827 nuovi positivi, diminuiscono terapie intensive

In Lombardia a oggi i positivi sono 62.153 (+827 da ieri). In terapia intensiva ci sono 1074 pazienti (-48), i decessi sono 11.377 (+235), i ricoverati non in terapia intensiva sono 12.043 (-34), i dimessi sono 37.659 (+674). I tamponi effettuati in tutto sono 221.968 (+6.828). I dati provinciali: CO 2154 (+48), VA 1884 (+71), MB 3878 (+57), MI 14675 (+325) di cui a Milano città 6058 (+144), LO 2587 (+18), PV 3316 (+70), SO 859 (+10), LC 1982 (+12), BG 10472 (+46), BS 11187 (+94), MN 2655 (+24), CR 5202 (+30).